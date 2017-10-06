(Görüntülü Haber) Samsun'da 509 konut için kura çekilişi yapıldı

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Kıran Mahallesi’nde TOKİ tarafından inşa edilen 509 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişi yapıldı. Samsun’un İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşaatına 2 yıl önce başlanan konutların inşaatında sona gelindi. 1’inci etaptaki 509 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde kura çekilişi töreni düzenlendi. Törene, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ve kentsel dönüşüm sahasında hak sahibi olanlar katıldı. Programın açılışında konuşma yapan TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, “TOKİ ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz arasında 2010 yılında imzalanmış ön protokol süreci ile Kıran Mahallesi’nin kentsel dönüşüm işlemlerine başladık. Kentsel dönüşüm projeleri gerçekten uzun soluklu zor işlemlerdir. Ön protokol sürecinin ardından teknik iş ve işlemler iki yıl içinde tamamlandı ve 2013 yılında imzaladığımız protokolle görüşme süreçlerine başlamış olduk. Tasarladığımız kentsel tasarım ve mimari projesi klasik anlamda TOKİ’nin imal ettiği projelerin dışında yeni bir bakış açısı ile hazırlandı. Bu bölge kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiş bir bölgedir. Aynı zamanda proje alanımızın içerisinde afet riski altında bulunan heyelan riskinde bulunan yerleşime kapatılmış bölgeler de vardı. Samsun ilinde kentsel dönüşüm projesi nerede yapılır denilmiş olsaydı, ilk proje alanlarımızdan birisi buydu” dedi. TOKİ Başkanlığı olarak 2004 yılından bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine hız ve ağırlık verdiklerini kaydeden Konyalıoğlu, şunları söyledi: \"TOKİ Başkanlığı günümüze kadar yaklaşık 805 bin konut inşa etmiş ve hayata geçirmektedir. İdaremizin 2023 yılı perspektifi çerçevesinde hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta ulaşmaktır. Bu güne kadar yaklaşık 184 farklı proje hayata geçirmiş ve geçirmekteyiz. Bu kapsamda 100 binin üzerinde kentsel dönüşüm projesi inşasını gerçekleştirdik.\" Konuşmaların ardından konutların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Hak sahiplerinden Mehmet Ali Cenikli, “Tapusuz bir evim vardı. Kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Şimdi TOKİ tarafından bize tapulu bir ev verilecek. Kura çekimi yapmaya geldik. Güzel bir çalışma oldu. Heyecanlıyız” dedi. Diğer bir hak sahibi Sabri Aşçı ise 110 metrekare tapulu dairesinin karşılığı olarak bir kısmını borçlanıp 138 metrekarelik daire sahibi olacağını söyleyerek, \"Her gün inşaatın önünden geçiyorum. Çok güzel evler yapılıyor. İnşallah nasibimize güzel bir daire düşecek. Heyecanla bekliyoruz. Güzel bir çalışma oldu. İstesek böyle bir evi alamazdık\" diye konuştu.