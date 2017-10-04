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(Görüntülü Haber) Samsun'da 3 bin kedi- köpek sahiplendirildi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde 2013'ten bu yana yaklaşık 3 bin hayvanını sahiplendirildiği belirtildi

04 Ekim 2017 20:28

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi\'nde 2013\'ten bu yana yaklaşık 3 bin hayvanını sahiplendirildiği belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi\'nde gerçekleştirilen programda alana gelen öğrenciler burada bakılan hayvanları ziyaret etti. Bazı öğrenciler hayvanlar için mama paketleri getirdi. Düzenlenen programda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, tesisin 2013 yılında hizmete girdiğini belirterek, \"2013\'ten bu zamana kadar yaklaşık 3 bin kedi ve köpeği vatandaşlarımıza sahiplendirdik. Saat 16.00\'ya kadar her gün vatandaşlar özellikle çocuklar buraya gelip hayvanlara bakıyorlar isterlerse sahipleniyorlar. Biz tüm hayvanları sevgi çerçevesinde onları sahiplenerek doğanın bir üyesine saygımızı göstermek olarak bakıyoruz. Burada engelli hayvanlarımız da var. Onların bakımlarını da yapıyoruz. Burada yaklaşık 35 bin hayvanımız tedavi edildi. Doğaya bıraktıklarımız oldu bırakamayacak durumda olanların ise burada bakımına devam ediyoruz\" dedi.

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