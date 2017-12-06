(Görüntülü Haber) Samsun'da 132 kişi elektronik kelepçe ile takip ediliyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kentte şu anda 132 kişinin elektronik kelepçe ile takip edildiğini belirterek, \"Toplum içerisinde şu an bizle birlikte yaşıyorlar\" dedi.



Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Katılım Uygulama Projesi (UTKU) için işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. OMÜ Rektörlük binasındaki programa Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz katıldı.



Programda konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Yavuz, \"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün daha çok faaliyet alanını uyuşturucuya bağlı suçlardan ceza alanlardan ziyade, daha çok hakkında verilen kullanıma bağlı cezaların, davanın ertelenmesi sürecinde bu bağımlıların takip edilmesi. Biz bunlara suçlu muamelesi yapmıyoruz, daha çok madde bağımlısı hasta, takip edilmesi, iyileştirilmesi gereken toplumun sorunlu bir kesimi olarak değerlendiriyoruz. Eğer tedaviye, denetime uygun bir profil sergilerlerse cezaları infaz edilmiyor. Bunlara belirli bir süre denetim uygulanıyor. Yetişkinlerde bu süre 5 yıl, suça sürüklenen çocuklarda 3 yıl denetim süresi var. Bu denetimi, takibi bizim Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz yapıyor\" diye konuştu.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün faaliyet alanındaki birçok konuda pilot olarak belirlendiğini ifade eden Başsavcı Ahmet Yavuz, bunlar arasında elektronik kelepçe ile izleme ve parmak izi takip sistemlerinin ilk sırada geldiğini belirtti. Başsavcı Yavuz, \"Bizim bu zamana kadar denetimini yaptığımız 1637 kişi var. Halen aktif denetim altında tutulan elektronik kelepçe ile izlenen, takip edilen 132 kişi bulunmakta. Toplum içerisinde şu an bizle birlikte yaşıyorlar. Bunun kapsamında daha çok aile içi şiddet veya kadına yönelik şiddet olarak bilinen suça muhatap olan suçun mağduru olan bireyler bu sistemde korunuyor. Kendisinde ve şüphelide birer cihaz bulunuyor. Bununla takip altına alınıp, mağdurun koruma altına alınması sağlanmış oluyor\" dedi.



Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, ayrıca parmak izi takip sistemiyle ilgili olarak da \"Bu uygulamada daha çok adli kontrol kararı verilen şüphelilerin, sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıklarında imza yükümlülüğü yerine şimdi parmak izi ile takip sistemi kuruluyor. Şu anda iki karakolumuzda var. Birisi İlyasköy, birisi Irmak Polis Karakolunda. Kontrol altındaki hükümlülerimiz burada imza yerine parmaklarını basarak, parmak iziyle takiplerini yaptırıyorlar. Yığılmalar oluyordu. İlgili gelip günlük veya haftalık parmak izini okutup ayrılıyor\" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Daha sonra katılımcılar OMÜ Yaşam Merkezi\'nde, mahkumların eserlerinden oluşan karma serginin açılışını yaptı. Serginin 3 gün süreyle açık kalacağı belirtildi.