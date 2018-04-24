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(Görüntülü Haber) Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (12)

SAĞLIK BAKANI: 39 YARALI Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsat ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5

24 Nisan 2018 21:57

SAĞLIK BAKANI: 39 YARALI Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsat ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremden 39 kişinin etkilendiğini açıkladı. Demircan, yaralılar arasında durumu ağır kimsenin olmadığını ve 39 yaralıdan 35\'inin tedavisinin sürdüğünü belirtti. VALİ DEPREM BÖLGESİNDE Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede inceleme yaptı. 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremin ciddi mağduriyet oluşturduğunu ve 15 gün önce Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın katıldığı törenle ilçede deprem konutlarının temelini attıklarını hatırlatan Vali Kalkancı, şunları söyledi: \"Son depremde gördüğümüz kadarıyla, daha önce az hasarlı, hasarlı olmayan binalarda sıkıntı meydana gelmiş. Yeniden bir inceleme yapacağız. Ciddi mağduriyet oluşmaması için her türlü tedbiri almış olacağız. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Hiçbir Samsatlıyı mağdur etmeyeceğiz. Depremde yaşanan panik esnasında kaçışırken vatandaşlarımız yaralandı. Zarar gören yapıları tam olarak tespit edemedik. Bu yönde çalışmamız sürüyor. Şu anda yapılacak ilk iş, evi kullanılmaz olan yerlere çadırları yetiştirmek olacak. Eğitime bugün ara veriyoruz. İlçede elektrik kesintisi yok.\" 160 HAYVAN TELEF OLDU Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise halkın panik yaşadığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Artçı depremler nedeniyle paniğin sürdüğünü anlatan Fırat, sarsıntılar nedeniyle yıkılan ahırlarda ise 160 hayvanın telef olduğunu kaydetti. ARÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR Bu arada bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 07.11\'den 11.25\'e kadar en küçüğü 1.5, en büyüğü ise 3.6 büyüklüğünde olan 11 artçı deprem daha yaşandı. Böylece 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede meydana gelen artçı depremlerin sayısı 43\'e yükseldi.

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