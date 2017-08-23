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(Görüntülü Haber) Şampiyonlara validen çeyrek altın

Mustafa KOZAK ANTALYA-DHA) ANTALYA'da engelliler için hazırladıkları projeyle Pekin'de düzenlenen 'Robot Challenge 2017' yarışmasında kendi kategorilerinde birincilik, ikincilik ve dördüncülük kazanan BİLSEM öğrencileri, Vali Münir Karaloğlu tarafından

23 Ağustos 2017 18:38

Mustafa KOZAK ANTALYA-DHA) ANTALYA\'da engelliler için hazırladıkları projeyle Pekin\'de düzenlenen \'Robot Challenge 2017\' yarışmasında kendi kategorilerinde birincilik, ikincilik ve dördüncülük kazanan BİLSEM öğrencileri, Vali Münir Karaloğlu tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi. Pekin\'de düzenlenen yarışmada engelliler için \'Düşünce Gücüyle Nesnelerin Kontrolü\' projesiyle birincilik, \'Düşünce Gücüyle Araçların Kontrolü\' projesiyle ikincilik ve \'Uzaktaki El\' projesiyle de dördüncülük kazanan BİLSEM öğrencileri Buket Naz Zeren, Eren Ekrem Kallıkçı ve Efe İnan, Vali Münir Karaloğlu\'nu ziyaret etti. Çocuklara İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hami Dorul ile BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz ile öğretmenleri Hatice Küpeli eşlik etti. Çocukları makamında ağırlayan Vali Karaloğlu, elde edilen başarıdan dolayı şampiyonları kutladı. Çocukları çeyrek altınla ödüllendiren Karaloğlu, projeler hakkında da bilgi aldı. Şampiyon öğrenciler, her insanın aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu belirterek, projelerinin engellilerin yaşamını kolaylaştıran çalışmalar olduğunu söylediler. Yeni projeler üzerinde de çalışmalar yaptıklarını söyleyen öğrenciler, gelecekte bilgisayar ve mekatronik mühendisliği konusunda eğitim almayı düşündüklerini söyledir.

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