(Görüntülü Haber) Şampiyonlara ATSO'dan ödül

Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)PEKİN\'de düzenlenen \'Robot Challenge 2017\' yarışmasında engelliler için hazırladıkları projelerle birincilik, ikincilik ve dördüncülük kazanan Antalyalı öğrenciler, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası\'nca (ATSO) üç boyutlu yazıcıyla ödüllendirildi. Öğrencilere ödülleri, ATSO\'nun ağustos ayı meclis toplantısında verildi. BİLSEM öğrencileri Buket Naz Zeren, Eren Ekrem Kallıkçı ve Efe İnan\'dan oluşan dünya şampiyonu ekibe, öğretmenleri de eşlik eti. ATSO Başkanı Davut Çetin, BİLSEM öğrencilerinden oluşan Antalya Robot Takımı\'nın, Çin\'in başkenti Pekin\'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası\'nda, \'Zihin gücü ile giden tekerlekli araç\' projesiyle kendi kategorisinde dünya şampiyonu olduğunu belirtti. Çetin, \"Yarışmada Türkiye\'yi temsil eden Antalyalı öğrenciler \'Akıllı Ev\' projeleriyle de dünya 2\'ncisi olma başarısı gösterdi. Çocuklarımızın yarışmaya katılmalarına destek olduk, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı söylemeye gerek yok. Bildiğiniz gibi, Türkiye 19. yüzyılda sanayi devrimini kaçırdı, 21. yüzyılda dijital devrimi kaçırmasın istiyoruz. Bizleri dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokabilecek nesil bu çocuklar olacaktır. Kendilerini, velilerini ve Antalya BİLSEM müdürümüz Arif Aydeniz\'i, öğretmenlerimiz Orhan Çevik ve Hatice Küpeli\'yi bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Hep birlikte alkışlayalım\" dedi. ÇİNLİLER AFRİKA\'DA DOMATES YETİŞTİRİYOR Davut Çetin, öğrencilerin ödüllendirildiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Antalya\'dan yapılan tarım ürünleriyle ilgili sıkıntılara değinen Çetin, ?Bir TIR\'da az bir üründe kalıntı çıksa, bütün Türk ürünleri hakkında olumsuz algı meydana geliyor. Arkadaşlarımızın tabiriyle ağzı olan konuşuyor ve doğruluğu sorgulanmadan yapılan spekülasyonlar ile ürün talebi müthiş dalgalanıyor. Dış pazarlarda imaj önemli bir konu. Tarımda gıda güvenliği ve ihracat konusunda çalışmalar artık daha önemli hale gelmiştir. Geçen yıl önce Rusya\'ya domates ihracatında iyimser olunmaması uyarısını yapmıştım. Biz Rusya\'yı konuşurken, Fransa\'da bir araştırma yapıldı ve \'Kırmızı Altın İmparatorluğu\' diye yeni bir ülkenin ortaya çıktığını öğrendik. Kırmızı altın denilen şey domates. İmparatorluk dediği yer Çin. Çinli şirketler Afrika\'da domates yetiştiriyor ve Avrupa Birliği ile Afrika arasındaki anlaşmalardan faydalanarak Avrupa\'ya domates satıyor. Çin\'in İpek Yolu projesi de hızla ilerliyor, bir dönem sonra Çin\'den yüklenen mallar, 8-9 günde Avrupa\'da olacak ve Türkiye\'nin coğrafya avantajı azalacaktır. Yani artık Rusya dışında bütün dünyaya, Çin gibi ülkelere de bakmak ve dünyayı daha yakından takip etmek zorundayız\" diye konuştu. VERGİDEN VERGİ ALAN SİSTEM Konuşmasında yüksek vergilerden de yakınan Çetin, ?Geçenlerde TRT bandrol ücretleri artırıldı. Elektrik faturasında TRT payı var, televizyon cihazında, cep telefonunda tekrar bandrol var. Maalesef bizde kamunun her kaynak ihtiyacı verginin tabana ne ölçüde dağıldığı dikkate alınmadan, KDV ve ÖTV türü dolaylı vergilerin artırılması ile karşılanıyor. Hatta vergiden vergi alan bir sistem söz konusu\" diye konuştu. ATSO\'NUN KALEİÇİ EVİ YAKINDA HİZMETE GİRECEK Konuşmasında Antalya Kaleiçi\'nde yapılan düzenlemeler sonucu araç trafiğinin şimdiden yarı yarıya azaldığını savunan Çetin, ?ATSO Kaleiçi evinin de önümüzdeki haftalar içinde faaliyete geçmesi gerekiyor. Böylece Kaleiçi\'ne biz de doğrudan katkı vermiş olacağız. Artık bir buluşma yerimiz de Kaleiçi olacak\" dedi. EXPO ALANI 2016 yılında çocuk ve çiçek temalı Expo organizasyonuna ev sahipliği yapan Aksu ilçesindeki yerin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çetin, ?Gelecekte bir gün Botanik EXPO\'ya yeniden aday olunabilir ve alan yeniden kullanılabilir. Bu arada amacına uygun, bahçeleri koruyarak Antalya\'ya değer katacak başka faaliyetler de olabilir. Eğitim yatırımı yapılabilir, teknopark yatırımı yapılabilir, eğlence yatırımı olabilir. Antalya olarak herkes bu konuda fikir üretmeli. Bu konuda yeni bir fikri olan herkes katkı yapmalı, meclisimizde tartışmalıdır\" dedi. HAYVAN HAKLARINA SAYGI Konuşmasında hayvan haklarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Çetin, geçen ay Kalekapısı\'nda yorgunluk ve susuzluktan atın ölümü, ardından 20\'ye yakın kedinin taşla öldürüldüğüne ilişkin haberler çıktığını söyledi. Sonrasında bir sürücünün otomobilini köpeklerin üzerine sürdüğü haberinin dünyaya yayıldığını belirten Çetin, ?Hayvanların da bu dünya üzerinde insanlar gibi hakları var, hayvan haklarına saygı olmazsa, insan haklarına saygı da olmuyor. Antalya sadece insana değil, çevreye ve hayvan haklarına saygıyla da marka olmalıdır. Bu konuda azami duyarlılık gösterilmeli\" dedi. EKONOMİDEKİ DURUM Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katıldığı açılışla ilgili olarak, ?Isparta\'da yabancı sermayeli bir içecek firmasının fabrika açılışına garip tepkiler verilmiştir. Bazen tepkiler yabancı sermaye düşmanlığına varmaktadır. Çin gibi bir ülkede bile yabancı sermaye düşmanlığı kalmadı\" dedi. Konuşmasında yerli otomobil projesine de değinen Çetin, ?Eğer bu ortaklık iyi bir projeyle ortaya çıkarsa, elektrikli ve akıllı otomobil projesi hedeflenirse, sonuç her durumda Türkiye ekonomisine yararlı olur. Çünkü bu ortaklık teknoloji üretecektir. Proje başarılı olursa, Atatürk\'ün 1930\'larda sanayi sanayi hamlesinden sonraki en büyük ekonomik hamle olur, gerçek bir 2023 projesi olur. Esasen bu yeni teknolojiler için uygulanması gereken modeldir. Japonya, Kore de böyle başarılı olmuştur. Bu model, robot üretimi, yapay zeka, büyük veri gibi sanayi 4.0 alanlarında da uygulanmalıdır. Yeni bir karma ekonomi modeliyle ortak şirketlere ve illere bu şekilde hedefler verilmelidir, devlet sermayeye ve riske ortak olarak desteklemelidir\" dedi. ALMAN TURİST SAYISINDA 2004 RAKAMLARININ DA ALTI Konuşmasında turizmle ilgili de değenlendirmede bulunan Çetin, şöyle devam etti: \'Turizmde Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya\'daki yüksek artışlar ve Almanya, İngiltere pazarlarında gerilemenin durmasıyla tahminimizin üzerindeki artış devam ediyor. Sekiz aylık toplamda geçen yıla göre yüzde 63 artış olsa da 2014\'ün yüzde 19 gerisindeyiz. Batı Avrupa pazarında önemli kayıp yaşıyoruz. Yedi aylık toplamda Almanya\'dan gelen ziyaretçi sayısı 825 bin. Bu rakam 2004 yılında, yani 13 yıl önce 1 milyon 200 bindi. Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre gibi pazarlarda en başa dönmüş durumdayız. Yine de unutmayalım ki, İstanbul, Muğla gibi illerimizde bu artış da yok. Bu yıl Türkiye turizmindeki artış tamamen Antalya\'dan kaynaklanmaktadır. Antalya halen Türk turizminin lokomotifidir, bu potansiyelin değerlendirilmesi sadece Antalya\'ya değil, bütün Türkiye\'ye katkı yapmaktadır. Antalya\'ya yapılan yatırım Türkiye ekonomisine daha yüksek katma değerle dönmektedir. Bütün bakanlıklar, yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları ve bankalar bu hususa dikkat etmeli, planlamalarını buna göre yapmalıdır.\" Çetin, ATSO\'nun vergi ve ihracat şampiyonlarının ödüllendirileceği geleneksel ödül töreninin 13 Eylül\'de yapılacağını da sözlerine ekledi. Çetin, konuşmasını tamamladıktan sonra çocuklara teşekkür edip şampiyonları ödüllendirdi. BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz de yarışmaya ATSO\'nun desteğiyle gittiklerini belirterek, teşekkür etti.