(Görüntülü Haber) Şampiyonlar bu okuldan çıkıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 2 yıl önce eğitim ve öğretime başlayan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu\'nda Avrupa ve Türkiye\'de çeşitli spor dalları ile ezan ve Kuran-ı Kerim okumada dereceye girmiş ve şampiyon olmuş öğrenciler yetiştiriyor. Samsun\'un Atakum İlçesi\'nde bulunan, 2 yıl önce eğitim ve öğretime başlayan 80 öğretmenle 1330 öğrencinin bulunduğu Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Avrupa ve Türkiye\'de çeşitli spor dalları ile ezan ve Kuran-ı Kerim okumada dereceye girmiş ve şampiyon olmuş öğrenciler yetiştiriyor. En son Edirne\'de düzenlenen 19\'ncu Balkan Şampiyonası’nda Balkan Şampiyonu olarak Türkiye\'ye altın madalya kazandıran 13 yaşındaki 8\'inci sınıf öğrencisi Edanur Çelik, hedefinin olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Çok küçük yaşlardan beri tekvando sporuyla uğraşıyorum. Bu sporu çok seviyorum. Daha önceden Türkiye’de dereceler yapmıştım. Ülkemi uluslararası bir arenada temsil etmek çok gurur vericiydi. İnşallah bu başarılımı devam ettirip, ay-yıldızlı bayrağı Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda da dalgalandırmak istiyorum. En son Edirne\'de düzenlenen 19\'ncu Balkan Şampiyonası’nda Balkan Şampiyonu olarak Türkiye\'ye altın madalya kazandım.\" AVRUPA ŞAMPİYONU CENG: HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK Antalya\'da geçen yıl düzenlenen Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası\'nda tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Fatma Betül Ceng, ise çalışmalarına okul hayatıyla beraber devam ettiğini belirterek, \"70 ülkeden katılan sporcuların arasında Avrupa şampiyonu oldum ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdim. Okul hayatımınım yanı sıra çalışmalarıma ve antrenmanlarıma devam ediyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak\" diye konuştu. OKUL MÜDÜRÜ ALBAYRAK: BİZ BİR AİLEYİZ Okulda 44 derslik, 80 öğretmenle ve 1330 öğrenciye eğitim ve öğretim verdiklerini söyleyen okul müdürü Nihat Albayrak, şöyle devam etti: \"Okulumuzda birçok alanda öğrencilerimiz çeşitli turnuva ve projelerde derecelere giriyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Akademik anlamda okulumuzdan son TEOG sınavında 8 Türkiye birincisi çıkarttık. Sportif anlamda ise tekvandoda 3 Avrupa şampiyonu ve 1 balkan şampiyonu çıkarttık. Yüzmede 1 Balkan 3\'ncüsü, güreşte Türkiye birincisi, atıcılıkta bölge birinciliği, Futsal\'da ise Türkiye dördüncüsü çıkarttık. Okçulukta Samsun birincisi ve Karadeniz üçüncüsü çıkarttık. Ezan ve Kuran-ı Kerim okumada da öğrencilerimiz birçok derecelere imza attı. Bütün bunları öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte yapıyoruz. Çünkü biz bir aileyiz.\"