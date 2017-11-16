(Görüntülü Haber) Şampiyon boğaya törenle coşkulu karşılama

Adem GÜNGÖR ARTVİN- (DHA) AYDIN\'da düzenlenen, Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nda kendi kategorisinde şampiyon olan \'Kadir Ağa\' isimli boğa Artvin\'de törenle karşılandı. Akordeon ve tulum eşliğinde kortej yürüyüşü yaptırılan boğa caddelerde vatandaşların katılımı ile tur attırıldı. Aydın\'da, Boğacılar Derneği ile Artvin Boğacılar Kulübü\'nün ortaklaşa düzenlediği, Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nda Aziz Yiğit\'e ait 720 kilogram ağırlığındaki \'Ağbaş\' ve Mahir Gülseçgin\'e ait 750 kilogram ağırlığındaki \'Kadir Ağa\' isimli boğalar kendi kategorilerinde birinci oldu. Sahibi ile Artvin\'e dönen \'Kadir Ağa\' isimli boğa için karşılama töreni düzenlendi. Halitpaşa Meydanında toplanan kalabalık birinci olan boğayla birlikte akordeon ve tulum eşliğinde İnönü Caddesi üzerinden valilik binasına doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Valilik önünde horon oynayarak birinciliği kutlayan vatandaşlar şampiyon boğa ile fotoğraf çekildi. VALİ YARDIMCISI TEBRİK ETTİ Valilik önüne gelen Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, şampiyon boğa sahibini tebrik etti, Boğanın birinci olduğunu duyduk, görmek bugüne nasipmiş. Boğa güreşlerinin yaşatılması gereken bir organizasyon. Umarım bunun devamı gelir dedi. Boğa Sahibi Mahir Gülseçgin de \'Aydın\'da birinci olan boğam bana unutamayacağım mutluluk yaşattı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyerek sevincini dile getirdi. \"SİYASETÇİLERE BİLE BU KADAR İLGİ OLMUYOR\" Boğacılar Derneği Başkanı Haluk Koçer ise Artvin\'i, Kafkasör\'ü ve boğa güreşlerini yaşatmak için uğraştıklarını belirterek \'Artvin\'de boğa denilince hayat duruyor, Kadir ağa meydana indi ve görüyorsunuz bu kadar kalabalık büyük bir siyasetçinin geldiğinde bile olmuyor ifadelerini kullandı.