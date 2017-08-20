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Spor

(Görüntülü Haber) Samir Nasri'ye coşkulu karşılama

    Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR'un 2 yıllığına anlaştığı dünya yıldızı Samir Nasri, kırmızı beyazlı taraftarlar havalimanında meşale ve tezahüratlarla karşıladı

20 Ağustos 2017 17:44

 

 

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'un 2 yıllığına anlaştığı dünya yıldızı Samir Nasri, kırmızı beyazlı taraftarlar havalimanında meşale ve tezahüratlarla karşıladı.

Antalyaspor\'un yıllık 4 milyon Euro+bonuslarla 2 yıllığına anlaştığı Cezayir asıllı Fransız futbolcu Samir Nasri Antalya\'ya geldi.

Dünyaca ünlü ofansif orta saha oyuncusu Samir Nasri\'yi kırmızı beyazlı taraftar coşkuyla karşıladı. Yaklaşık 1 saat öncesinden havalimanına gelen taraftarlar tezahüratlarla Samir Nasri\'nin uçağının inişini bekledi. Taraftarların yoğun bulunduğu CIB Salonu\'ndan çıkışında polis ve özel güvenlik personeli yoğun güvenlik önlemi aldı. Fransa milli takımı forması da giyen Nasri, salon çıkışında taraftar meşeli yakıp, tezahüratlarla yıldız futbolcuya sevgi gösterisi bulundu. Taraftarın yoğun ilgisi kısa süreli izdihama neden oldu.

Antalyaspor atkısı takan Nasri, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar dünya yıldızının gelişini telefonlarıyla görüntülemeye çalışıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Antalyaspor yöneticilerinin sağlık kontrolünün ardından yıldız futbolcunun sözleşmesindeki detaylar üzerine son görüşme yapacağı öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak Sevilla\'da forma giyen Manchester City oyuncusu Nasri, yarın Antalyaspor\'un Atilla Konuk Tesisleri\'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.


 

 

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