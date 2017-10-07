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(Görüntülü Haber) Samet Cennete gitti

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum) (DHA) ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu 25 Mart İlkokulu öğrencileri, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki Samet Öztürk'ün sırasına Türk Bayrağı ve çiçek koyarak andı

07 Ekim 2017 14:47

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum) (DHA) ERZURUM\'un Oltu ilçesindeki Oltu 25 Mart İlkokulu öğrencileri, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki Samet Öztürk\'ün sırasına Türk Bayrağı ve çiçek koyarak andı. Zeynep- Ahmet Öztürk çiftinin iki çocuğundan en büyüyüğü olan Samet Öztürk, iki yıldır tedavi gördüğü böbrek hastalığı nedeniyle 5 Ekim günü yaşamını yitirdi. Öztürk, 6 Ekim Cuma namazından sonra ailesinin ve yakınlarının gözyaşları için ilçe mezarlığına defnedildi. Aslanpaşa Mahallesi\'ndeki 25 Mart İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri arkadaşları Samet Öztürk\'in oturduğu sıraya Türk Bayrağı ve çiçekler bıraktı. Samet\'i hiç unutmayacaklarını söyleyen sınıf arkadaşları, \"Onu asla unutmayacağız. Biliyoruz Samet cennete gitti ve bizi oradan izliyor\" diye konuştular.

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