(Görüntülü Haber) Samet Aybaba: "Zor bir atmosfer bizi bekliyor"

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor maçı hakkında, \"Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Konya deplasmanında çıkıp o maçtan 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz. dedi. Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular pas ve top kapma çalışması yaptı. \"BİRAZ DAHA DİRENÇ KAZANMAMIZ LAZIM\" Teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aybaba, ligin ikinci yarısı ile birlikte kulüplerin hedeflerinin belirginleştiğini belirterek karşılaşmaların daha zor geçtiğini söyledi. Önlerinde zor maçların olduğunu aktaran Aybaba, \"Bizim biraz daha direnç kazanmamız lazım. Bütünlük halinde de bir şeyleri doğru yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. İyi hazırlanacağız, çalışacağız. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Konya deplasmanında çıkıp o maçtan 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz.\" dedi. \"ÖNEMLİ OLAN SONUÇTA NEREYE VARDIĞINIZ\" Ligde geçen hafta rakiplerinin puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Aybaba, \"Futbol bu rakipler kaybedince siz yukarı çıkıyorsunuz. Onlar kazanınca da siz kaybedince aşağıda kalıyorsunuz. Önemli olan sonuçta nereye vardığınız, nerede bitirdiğiniz. Her takımın farklı düşünceleri ve hedefleri var. O doğrultuda herkes çalışmaya devam ediyor\" diye konuştu.