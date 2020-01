(Görüntülü Haber) Samet Aybaba: "Başakşehir maçından puanla ayrılmak istiyoruz"

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba Medipol Başakşehir maçından umutlu olduğunu belirterek, \"Yenilmez takım yoktur, futbol bu. Başakşehir maçından mutlaka puanla ayrılmak istiyoruz\" dedi.



Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 15\'inci haftasında pazar günü kendi evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasının ardından futbolcular çift kale maç yaptı. Antrenmana izinli olan savunma oyuncusu Carl Medjani katılmazken, hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ise takımdan ayrı koştu. Süleyman Demirel İlkokulu ana sınıfı öğrencileri de kulüp tesislerini ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara çiçek takdim etti.



\"MUTLAKA PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ\"



Samet Aybaba, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lig lideri ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Oyuncuların bazı maçlara bakış açısının farklı olduğunu belirten Aybaba, \"Rakibimizin gücünü ve oyuncu kalitesini biliyoruz, konumları zaten belli. Bizde nasıl tedbir alırız ve maçı nasıl lehimize çeviririz diye çalışıyoruz\" dedi. Futbolda her türlü sonucun olabileceğini aktaran Aybaba, \"Yenilmez takım yoktur, futbol bu. Öyle maçlara gidiyorsunuz ki kaybetme ihtimalimiz yok diyorsunuz ama oyun içerisinde farklı şeyler çıkıyor. Bazı maçlarda da çıkmıyor, inşallah öyle bir maç olur. Bu maçtan mutlaka puanla ayrılmak istiyoruz\" diye konuştu.



FUTBOLCULAR ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU



Öte yandan bugünkü antrenman öncesinde, Sivassporlu futbolcular takım kaptanı Ziya Erdal, forvet oyuncuları Arouna Kone ve Thievy Bifouma kentte faaliyet gösteren Bahçeşehir Okulları 4 Eylül Sivas Kampüsü öğrencileri ile bir araya geldi. Konferans salonunda düzenlenen programa futbolcuların yanı sıra okul kurucusu ve aynı zamanda Demir Grup Sivasspor As Başkanı Mehmet Oflaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



\"TÜRKİYE\'DE EN BEĞENDİĞİM ŞEY MÜSLÜMAN BİR ÜLKE OLMASI\"



Okulda öğrencilerle buluşmaktan memnun olduklarını dile getiren kırmızı beyazlı futbolcular soruları yanıtladı. Bir öğrencinin \'Türkiye\'de en çok neyi beğeniyorsunuz?\' sorusuna Sivassporlu futbolcu Arouna Kone, şöyle cevapladı:



\"Türkiye\'de en beğendiğim şey Müslüman bir ülke olması. Burada rahatlıkla dinimi, kültürümü her şeyi yapabilirim. Hiçbir sıkıntım yoktur. Türkiye\'nin iyi bir ülke ve insanlarının iyi olduğundan haberim vardı. Ama öncelikle din unsuru benim için en önemli sebep.\" diye konuştu. Aynı soruya Bifouma ise, \"Türkiye\'de en çok yemekleri beğeniyorum\" dedi. Bir öğrencinin \'Maçlara çıkarken nasıl motive oluyorsunuz\' sorusuna Kone, \"Maçlara çıkmadan önce kendimi motive etmek için daha çok ruhsal olarak Kur\'an-ı Kerim\'den bir kaç ayet söyleyip kendimi öyle hazırlıyorum. Kendimi maçlara maneviyatla hazırlıyorum\" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Ziya Erdal ise memleketinin takımında oynamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.



Programda daha sonra futbolcular öğrencilerle fotoğraf çektirdi.