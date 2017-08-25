(Görüntülü Haber) Samanlık ve ahır olarak kullanılan cami ibadete açıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN\'da 1711\'de inşa edilip 1939 yılında açık artırmayla 15 liraya satıldıktan sonra yıllarca samanlık ve ahır olarak kullanılan tarihi Müderris İbrahim Efendi Camisi ibadete açıldı. Merkez Halil Efendi Mahallesi\'ndeki üç camiden biri olan Müderris İbrahim Efendi Cami\'nin samanlık olarak kullanılması bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a aktarılması üzerine yetkililer harekete geçti. Cumhurbaşkanın talimatıyla harekete geçen yetkililer, camiyi satın alan mülk sahipleriyle yapılan görüşmenin ardından varılan anlaşmayla tarihi cami, restorasyon için Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Restore edilerek aslına uygun hale getirilen cami için Ardahan Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığından kadro talebinde bulundu. İmam hatibin atanmasıyla tarihi camide 78 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar’ın katılımı ile gerçekleşen cami açılışından sonra vatandaşlar Cuma namazını bu camide kıldılar. Açılış töreninde konuşan Milletvekili Orhan Atalay şunları söyledi: \"1920’lerden itibaren tabiri caizse kıblesini yönünü değiştirmeye karar veren bir kadronun iş başına geldikten sonra asırlar boyunca dine hizmet etmiş, İslama hizmet vermeye müşerref olmuş, milletimizin adeta tarihi mecrasını değiştirmeye dönük bir takım suikastlar yapılmıştır. Dil, lügat değiştirilmiştir, din değiştirilmeye karar verilmiştir. Milletin canandan daha aziz bildiği mabetlerine ne yazık ki müstevlilerin uzatmaya cesaret edemediği eller uzattılar. 1930‘lu yıllardan itibaren mabetlere asırlarca, ne haçlıların, ne Kurtuluş Savaşı sırasında sömürgeci ülkelerin cesaret edemedikleri bir cinayet işlenerek mabetlerimiz, ne yazık ki mabetlikten çıkarılmak istenmiş, camilerimiz haraya, ahıra çevrilmiş, samanlık ve depo olarak kullanılmış. Bu yapılanlar ne yazık ki hiç de hayırla yad edilecek bir dönemde yapılan cinayetlerden biri. Ardahan da bundan ne yazık ki nasibini almış. Şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Hiçbir zaman İslam dini gelişmenin, kalkınmanın, refahın önünde hiçbir zaman engel olmadı. Bugün de olmuyor, yarın da olmayacak. Bu ülke geçmişte camileri haraya çeviren partiler gördü. CHP’nin bir açılımını da burada söylemek istiyorum. Tarihe not düşeceksek yüreklilikle söylemek zorundayım. CHP camiyi haraya çeviren partidir. Bunu yıllarca yaptılar. Bu millet, buna layık değildir, bunu asla hak etmediler. Bu mahallede yaşayan hiçbir Allah’ın kulu, hiçbir müslim hatta hiçbir gayrimüslim bir mabedin haraya, ahıra çevrilmesini sindiremez, kaldıramaz.\" Vali Mehmet Emin Bilmez ise ibadete açılan caminin 1939 yılından 2011 yılına kadar yetim ve öksüz kaldığını söyleyerek, 2011 yılında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami çıkışında bir vatandaşın camiden haberdar etmesi üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğünü arayarak gerekli çalışmaların başlatılarak ibadete açılması talimatlarıyla yeniden hizmete açıldığını bildirdi.