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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Saman az, fiyat yüksek

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) TÜRKİYE genelinde saman kıtlığı yaşandığını belirten saman satıcıları, "Talep çok, ürün az

28 Ağustos 2017 13:59

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) TÜRKİYE genelinde saman kıtlığı yaşandığını belirten saman satıcıları, \"Talep çok, ürün az. Bundan dolayı fiyatlar tırmanıyor\" dedi. Burdur Canlı Hayvan Pazarı yanında kurulan alanda il dışından getirilen saman satışa sunuldu. Saman balyalarını istifleyen satıcılar, yağış yetersizliği nedeniyle yeterince hasat yapılamadığını kaydetti. Bunun saman üretimine de yansıdığını kaydeden satıcılar, ürünün az olması nedeniyle fiyatların arttığını kaydetti. Saman satıcılarından Beytullah Döngül, saman azlığının fiyata etki ettiğini söyledi. Geçen yıl kilosu 38 kuruştan satılan samanın şu an 53-55 kuruşa satıldığını kaydetti. Antalya çevresinde ise fiyatın 55-60 kuruş bandında olduğuna işaret eden Döngül, \"Talep fazla ama ürün yok. Türkiye genelinde saman kıtlığı var. Böyle giderse fiyatlar daha da yükselir\" dedi. Sinan İrtegün ise \"Yağışlar nedeniyle ürün az. Üretici yeterince hasat yapamadı. Bundan dolayı samanın kilogram fiyatı 70 kuruşa kadar yükselir\" diye konuştu. Satıcılardan Bekir Güreli ise \"Bu yıl saman az. Geçen sene Ankara Polatlı\'dan Burdur\'a 45 kamyon saman getirmiştim. Bu yıl sadece 2 kamyon getirebildim. Eskişehir ve köylerinde balya sıkıntısı var. Fiyat tarlada her gün yükseliyor. Bu da üretici maliyetlerine yansıyacak\" diye konuştu.

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