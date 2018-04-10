T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sakıp Sabancı, vefatının 14. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Taner YENER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)- MERHUM işadamı Sakıp Sabancı, vefatının 14'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı

10 Nisan 2018 16:18

Taner YENER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)- MERHUM işadamı Sakıp Sabancı, vefatının 14\'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı.

Sabancı ailesine ait aile kabristanlığında düzenlenen törene; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Erol Sabancı, merhum Sakıp Sabancı\'nın eşi Türkan Sabancı, kızları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Dr. Dilek Sabancı\'nın yanı sıra Sabancı Topluluğu yöneticileri, iş insanları; Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden öğrenciler katıldı.

 

\"GÖNÜLLERDEKİ YERİNİ İSE HER ZAMAN KORUYOR\"

Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu törende yaptığı konuşmada, \"Sakıp Bey aradan yıllar geçse de, güler yüzüyle, sosyal yönleriyle ve başarılarıyla ve vizyonuyla hatırlanıyor. Gönüllerdeki yerini ise her zaman koruyor. Çünkü o da herkese gönlünü açtı. Kurduğu şirketlerden, sosyal projelere yüreğindeki insan sevgisiyle hareket etti. Halkıyla hep yakın oldu. Etrafındaki herkesle ilişki kurmaya ve herkesten bir şeyler öğrenmeye çabaladı. Aradan geçen yıllara rağmen hala \'Sakıp Ağa\' olarak anılması da, çok yönlü kişiliği, başarılı bir iş adamı olmasının, ötesinde tevazu, samimiyeti ve insan sevgisinden geliyor\" diye konuştu.

 

\"DEĞİŞİMİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ\"

Bozfakıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: 

\"Sakıp Bey 38 yıl Topluluğumuza liderlik yaptı. Bu uzun zaman diliminde, değişen şartlara uyum sağlayarak topluluğa yön verdi. Hayat görüşü \'Değişimi zamanında görmek, değişen şartlara uymak, özgün olmaktı. Değişen bir toplumda, gelişen bir ekonomide, değişimi gören, yeniliklerde öncülük edebilenler hep başarılı olur\' derdi. Bu anlayışla Sabancı Topluluğu\'nun sadece iş değil her alanda öncü bir kuruluş haline gelmesine liderlik etti. Biz de bugün \'Yeni Neslin Sabancı\'sını inşa ederken, değişimi fırsat olarak görüyoruz.  Sabancı Topluluğu olarak,  üretmekten asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Sakıp Bey\'in hatırasına yakışır şekilde, Sabancı adına ve ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz.\"

 

KURAN-I KERİM OKUNDU VE MEZARA KARANFİL BIRAKILDI

Anma töreni, Bozfakoğlu\'nun konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Yapılan duaların ardından mezara aile üyeleri, öğrenciler ve  törene katılanlar tarafından karanfiller bırakıldı. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taner YENERİdris TİFTİKCİİSTANBUL DHA MERHUMSakıp SabancıZincirlikuyu MezarlığıSabancıSabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Erol SabancıTürkan SabancıSabancı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24