(Görüntülü Haber) Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri sahiplerine verildi

* Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,





\"Sakıp Sabancı, sadece fen bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğine inanarak bu ödülü tahsis etti\"





Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA



Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü ve Anma Töreni İstanbul\'da düzenlendi.



Sabancı Center\'daki tören Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel, sanatçı Orhan Gencebay\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.





\"İLK, TEK VE ULUSLARARASI BOYUTU OLAN TEK AKADEMİK ÖDÜLÜ\"



Törende konuşan Güler Sabancı, \"13 yıldır bizzat Sabancı\'nın vasiyetinde olan ve kendisinin bizzat kaleme aldığı vasiyetini gerçekleştiriyoruz\" dedi.



Güler Sabancı, \"Sakıp Sabancı, sadece fen bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğine inanarak bu ödülü tahsis etti. Vizyoner kişiliğiyle bu anlayışı kalıcı hale getirmek için Türkiye\'nin sosyal bilimler alanında verilen ilk, tek ve uluslararası boyutu olan tek akademik ödülü oldu. Biz de aynı anlayışla araştırma ve çalışmalara katılan genç akademisyenlerin ve değerlendirmeye katılan jüri üyelerinin uluslararası olma boyutuna her zaman önem ve özen gösterdik\" diye konuştu.





\"KÜRESEL ÖLÇEKTE KİLİT ÜLKE OLMUŞTUR\"



Araştırma konularının, İstanbul Politikalar Merkezi ile Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinin öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından Fuat Keyman liderliğinde belirlendiğini söyleyen Sabancı, \"Bu senenin konusu, geçtiğimiz yıl \'Türkiye\'de ve Dünya\'da Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler\' olarak belirlenmişti. Türkiye, jeopolitik ve kültürel düzeyde batı ile doğu arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Dünya barışı için Osmanlı İmparatorluğu\'ndan bugüne bölgesel güç, küresel ölçekte kilit ülke olmuştur. Farklı özellikleri ve nitelikleriyle ülkemizin bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmada etkin, güçlü ve istikrarlı olabilmesi için bilgi, araştırma, bilimsel üretim yapması gerekmektedir. Sakıp Bey, Türkiye için düşünürdü ama Türkiye ile sınırlı düşünmezdi. Her işin uluslararası boyutunun olmasını çok önemserdi ve bizden isterdi. Biz de Sabancı Üniversitesi\'ni bu anlayışla kurduk. Uluslararası yeri ve saygınlığı olan, kabul gören bir akademik yapı oluşturmayı hedefledik. Dünya üniversitesi olma vizyonuyla çıktığımız yolda bugün uluslararası sıralamalarda kendine yer bulan bir kurum haline geldik\" şeklinde konuştu.





JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ PRZEWORSKİ\'YE VERİLDİ



Konuşmanın ardından ödül törerine geçildi.



Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü, Makale Ödülleri \"Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi Heveslilerinin Stratejik Tercihleri\" başlıklı makalesiyle İpek Çınar\'a, \"Demokratik Gerileme ve Popülizm Arasında Tercihli Yakınlık: Türkiye ve Macaristan Örneklerine Karşılaştırmalı Bakış\" makalesiyle Berk Esen\'e ve \"Popülizmin Cazibesi ve Seçkin Söyleminin Rolü: Türkiye\'den Örnekler\" makalesiyle Selim Erdem Aytaç\'a verildi. Jüri Özel ödülü ise demokrasi çalışmalarına katkılarıyla bilinen New York Üniversitesi Carroll ve Milton Petrie Siyaset Kürsüsü Başkanı olan Polonyalı siyaset bilimci Adam Przeworski\'ye verildi.