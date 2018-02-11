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(Görüntülü Haber) Sakarya'da 'Zeytin Dalı Harekatı'na 100 araçlık konvoyla destek

İsmail ÇETİNTAŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinden Adapazarı'na 100 araçlık konvoy yapan TIR ve kamyon sürücüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi

11 Şubat 2018 22:41

İsmail ÇETİNTAŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinden Adapazarı\'na 100 araçlık konvoy yapan TIR ve kamyon sürücüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Pamukova Taşıyıcılar Kooperatifi ve Pamukova Şoförler Odası üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için konvoy düzeledi. Sürücüler, 100 araçlık TIR ve kamyonla Pamukova\'dan çıkıp, Adapazarı\'na geldi. Şehir merkezinde tur atılan TIR ve kamyonların kasalarına çıkanlar ise ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, kendilerine destek verenleri selamladı. Üzerlerinde Afrin\'e destek için hazırlanan pankartların olduğu araçlarla giden sürücüler, daha sonra Pamukova\'ya döndü.

Pamukova Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şaban Özzaim, \"Tüm şoförler ve arkadaşlarımız olarak biz, bu operasyonda devletimizin yanında olduğumuzu belli etmek için böyle bir organizasyon yapmak istedik. Malımızla canımızla yanında olduğumuzu devletimiz bilsin. Ortadoğu\'da kimin ne yapmak istediğini herkes biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Devletimiz, malımızı istiyorsa malımızı, canımızı istiyorsa canımızı vermeye hazırız. Biz halk olarak devletimizin arkasındayız\" dedi.
 

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