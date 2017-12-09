(Görüntülü Haber) Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) SAKARYA\'dae uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı, Hendek ve Kaynarca\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskında toplam 3 kilo 104 gram esrar, 980 gram skank maddesi, 62 gram kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin lira ele geçirildi. Hendek\'te skank maddesi imal edildiği ortaya çıkarken, evde özel amaçlı düzenek, gübre ve kimyasal maddeler bulundu. Uyuşturucu imalathanesinde yakalanan E.O., K.K. ve A.G. ile diğer ilçelerde yakalanan M.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.