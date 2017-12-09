T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) SAKARYA'dae uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

09 Aralık 2017 12:00

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) SAKARYA\'dae uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı, Hendek ve Kaynarca\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskında toplam 3 kilo 104 gram esrar, 980 gram skank maddesi, 62 gram kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin lira ele geçirildi. Hendek\'te skank maddesi imal edildiği ortaya çıkarken, evde özel amaçlı düzenek, gübre ve kimyasal maddeler bulundu. Uyuşturucu imalathanesinde yakalanan E.O., K.K. ve A.G. ile diğer ilçelerde yakalanan M.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENER ADAPAZARISakaryaDHA SAKARYASakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAdapazarı HendekKaynarcaBaskındaHendekUyuşturucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24