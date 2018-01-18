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(Görüntülü Haber) Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) SAKARYA'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı

18 Ocak 2018 19:23

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu\'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.A. (49) ve H.K.\'nın (46) evlerine baskın yapıldı. Baskında miktarı açıklanmayan kokain, 99,74 gram esrar, 2 adet ecstacy, 1 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 36 tane mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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