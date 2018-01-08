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(Görüntülü Haber) Sakarya'da 5 DEAŞ şüphelisi adliyede

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

08 Ocak 2018 17:10

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 günde birçok adrese baskın yapan polis, 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yılbaşında metro ve demiryolu merkezlerine saldırı düzenleme planı yapan DEAŞ unsurlarıyla bağlantısı olduğu tespit edildi. Adliye sevk edilen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklanıp 1\'i serbest kaldı. Gözaltında bulunan 8 kişiden 5\'i ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

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