(Görüntülü Haber) Sakarya merkezli 9 ilde sahte para operasyonuna 5 tutuklama

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA merkezli 9 ilde, piyasaya sahte para süren çeteye düzenlenen operasyonda, 200 liralık 48 sahte banknot ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerde piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Sakarya merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Düzce, Eskişehir ve Nevşehir\'de, önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda çetenin elebaşları olduğu belirlenen 2 kişinin ise Ankara\'da olduğu tespit edildi. Sakarya polisinin Ankara\'da yaptığı operasyonda de 2 şüpheli, saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, yeni basıldığı anlaşılan 200 liralık 48 sahte banknot ele geçirildi. Emniyete getirilen 2 kişinin işlemleri sürüyor.

