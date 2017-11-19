(Görüntülü Haber) Sahte rakı imalathanesine baskın

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA\'da polis, sahte boğma rakı imalatı yapan eve operasyon yaptı. Merkez Yüreğir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi\'nde bir evde sahte boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 20 litre, varillerin içinde mayalama aşamasında 2 bin 500 litre sahte boğma rakı ele geçirildi. Polis varillerin içindeki sahte rakıyı imha etti. Ayrıca depoda anason damıtmada kullanılan bir düzenekte bulundu. Olayla ilgili, Ahmet E. yakalanarak adliyeye sevk edildi.