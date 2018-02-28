(Görüntülü Haber) Sahte plakayla 30 kilometre polisten kaçtı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da trafik kontrol noktasında polisin \'dur\' ihtarına uymayarak 30 kilometre boyunca peşindeki ekiplerden kaçan sürücü Mevlüt Y. (39), otomobilinin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Aracın plakasının sahte olduğu belirlenirken, gözaltına alınan Mevlüt Y.\'nin de 1 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Horozluhan Mahallesi\'nde trafik kontrolü yapan polis ekiplerinin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü, 42 BF 730 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 30 kilometre boyunca polisten kaçan sürücü, otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polisin gözaltına aldığı sürücü Mevlüt Y., gazetecilerin \'Neden kaçtınız?\' sorusuna, \"Aracımın vizesi yok onun için kaçtım, alkol falan yok\" dedi. İnceleme yapan polis ekipleri otomobil plakasının da sahte olduğunu ortaya çıkardı. Sürücü Mevlüt Y.\'nin 1 ay önce de polis ekipleri tarafından durdurulduğu, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu ve aracın emniyete çekici tarafından götürüleceği sırada aracın yedek anahtarıyla ile kaçtığı öğrenildi. Sürücü Mevlüt Y.\'ye \'sahte plaka, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek\'ten 10 bin lira idari para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi. Mevlüt Y., işlemlerin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.