T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sahte para dolandırıcısı 5.ci işinde yakalandı

Şeyda AŞATIR KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'de 8 adet sahte 100 TL ile yakalanan 22 yaşındaki Abdulkadir Sarıca , ifadesi alındıktan sonra adliyeye gönderildi

07 Aralık 2017 14:57

Şeyda AŞATIR KAYSERİ,DHA) KAYSERİ\'de 8 adet sahte 100 TL ile yakalanan 22 yaşındaki Abdulkadir Sarıca , ifadesi alındıktan sonra adliyeye gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri , bundan önce meydana gelen ve faili bulunmayan 4 ayrı sahte para konusunda araştırma yaptı. Piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen ve son olarak 8 adet 100\'lük banknot ile yakalanan, Kayser,i Kocasinan doğumlu 22 yaşındaki Abdulkadir Sarıca ,polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sahte para olaylarıyla ilgili ifadesi alındıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AŞATIR KAYSERİDHA KAYSERİTLAbdulkadir SarıcaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadelePiyasayaKayseri KocasinanKaçakçılık Ve Organize Suçlarla MücadeleEğitimAraştırma Hastanesindeki Adli Tabiplikte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24