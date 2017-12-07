(Görüntülü Haber) Sahte para dolandırıcısı 5.ci işinde yakalandı

Şeyda AŞATIR KAYSERİ,DHA) KAYSERİ\'de 8 adet sahte 100 TL ile yakalanan 22 yaşındaki Abdulkadir Sarıca , ifadesi alındıktan sonra adliyeye gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri , bundan önce meydana gelen ve faili bulunmayan 4 ayrı sahte para konusunda araştırma yaptı. Piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen ve son olarak 8 adet 100\'lük banknot ile yakalanan, Kayser,i Kocasinan doğumlu 22 yaşındaki Abdulkadir Sarıca ,polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sahte para olaylarıyla ilgili ifadesi alındıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı