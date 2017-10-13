T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sahte içki operasyonu kamerada

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü Bağcılar'da bulunan bir eve baskın düzenledi

13 Ekim 2017 17:52

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü Bağcılar\'da bulunan bir eve baskın düzenledi. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 200 adet satışa hazır sahte içki, 200 boş içki şişesi, 100 litre metil alkol, 46 bin 300 adet sahte TAPDK bandrolü, çok sayıda kapak, bidon, varil, şişe ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin eve baskın düzenlemesi, bazı kişilerin yere yatırılarak gözaltına alınması ve evde yer alan düzenekler yer alıyor. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan aynı gün Bağcılar\'daki bir TIR garajına yapılan baskında bir araç içerisinde piyasa değeri 22 bin 600 lira olan 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Sinan BİLGİLİİSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüBağcılarBaskındaEvdeTAPDKOperasyonGörüntülerdeTIR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24