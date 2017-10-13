(Görüntülü Haber) Sahte içki operasyonu kamerada

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü Bağcılar\'da bulunan bir eve baskın düzenledi. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 200 adet satışa hazır sahte içki, 200 boş içki şişesi, 100 litre metil alkol, 46 bin 300 adet sahte TAPDK bandrolü, çok sayıda kapak, bidon, varil, şişe ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin eve baskın düzenlemesi, bazı kişilerin yere yatırılarak gözaltına alınması ve evde yer alan düzenekler yer alıyor. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan aynı gün Bağcılar\'daki bir TIR garajına yapılan baskında bir araç içerisinde piyasa değeri 22 bin 600 lira olan 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.