(Görüntülü Haber) Sahte içki operasyon

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) KİLİS\'te, polis tarafından 8 adrese düzenlenen baskında 2 bin 894 litre sahte içki, 101 cinsel uyarıcı hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla 8 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde 2 bin 894 litre sahte içki, 101 cinsel uyarıcı hap ve 1 tüfek ele geçirildi. Tüfek, sahte içki ve haplara el koyan polis, A.M.A. ve M.A. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.