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(Görüntülü Haber) Sahte içki operasyon

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) KİLİS'te, polis tarafından 8 adrese düzenlenen baskında 2 bin 894 litre sahte içki, 101 cinsel uyarıcı hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

01 Aralık 2017 20:25

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) KİLİS\'te, polis tarafından 8 adrese düzenlenen baskında 2 bin 894 litre sahte içki, 101 cinsel uyarıcı hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla 8 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde 2 bin 894 litre sahte içki, 101 cinsel uyarıcı hap ve 1 tüfek ele geçirildi. Tüfek, sahte içki ve haplara el koyan polis, A.M.A. ve M.A. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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