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(Görüntülü Haber) Sahili döven dev dalgalar fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, akşam saatlerinde etkisini arttıran kuvvetli lodos nedeniyle dev dalgalar sahili dövdü

17 Ocak 2018 22:48

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, akşam saatlerinde etkisini arttıran kuvvetli lodos nedeniyle dev dalgalar sahili dövdü. Dalgaların oluşturduğu görsel şölen, sahile inen vatandaşlar tarafından cep telefonları ile ölümsüzleştirildi.

Edremit ilçesinde, öğleden sonra başlayan lodos, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar, sahili adeta dövdü. Burhaniye ilçesinin Ören sahili ile Edremit\'in Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahilinde hayatı olumsuz etkileyen lodos nedeniyle deniz kenarında ve kordonda bulunan çay bahçeleri ve kafeler dev dalgalardan etkilendi. Kıyıda bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri, dalgalar nedeniyle suya gömüldü. Dalgaların oluşturduğu görsel şölen karşısında sahile inen vatandaşlar bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirildi.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nden yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizde etkili olması beklenen fırtınanın ve yağışların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 18.01.2018 Perşembe gece saatlerinde yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte iç kesimlerde hafif ve orta kuvvette don olayı da beklendiğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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