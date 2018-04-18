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(Görüntülü Haber) Sahil güvenlik uçağının tespit ettiği 36 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisinde, lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağıyla tespit edilerek yakalandı

18 Nisan 2018 17:57

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisinde, lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağıyla tespit edilerek yakalandı. Gece görüş kamerasına sahip Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağıyla, bugün saat 02.15 sıralarında, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu doğusunda bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Göçmen grubunun yakalanması amacıyla sahil güvenlik botu görevlendirilirken, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı\'na da bilgi verildi. Sahil güvenlik botundaki ekipler tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 22’si çocuk, 36 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri de sahilde tespit ettiği 2 kaçak göçmeni yakaladı. Toplam 38 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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