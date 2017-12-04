(Görüntülü Haber) Sahaya girip futbolcuya tekme ve tokat attı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- TÜRKİYE Bölgeseler Amatör Ligi\'nde (BAL) oynanan Adıyaman 1954 Spor ile 62 Pertekspor arasında Tunceli\'de oynanan maçta saha görevlisi olduğu öne sürülen kişi, futbolcuya tekme ve tokat attı. Tunceli Atatürk Şehir Stadı’nda dün oynanan Adıyaman 1954 Spor ve 62 Pertekspor\'un karşılaştığı maçın 56\'ncı dakikasında ismi öğrenilemeyen ve saha görevlisi olduğu öne sürülen bir kişi, sahaya girip Adıyaman 1954 Spor\'un kaptanı Mehmet Ali Yakışık’a tekme ve tokat attı. Olayı gören polis, sahaya inerek şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Saldırı ardından maça 8 dakika ara verildi. Sahada bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale ardından Mehmet Ali Yakışık, maç sonrası hastaneye giderek darp raporu alarak şikayetçi oldu. Karşılaşmada 62 Pertekspor rakibi Adıyaman 1954 Spor\'u 3-1 yenerek mağlup etti.