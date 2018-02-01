T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sağlık-Sen'den Türk Tabipleri Birliği'ne tepki

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesi önünde toplanan Sağlık-Sen Kırıkkale Şubesi üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' şeklinde açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği 'ne (TTB) tepki göster

01 Şubat 2018 19:19

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesi önünde toplanan Sağlık-Sen Kırıkkale Şubesi üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili \'Savaş bir halk sağlığı sorunudur\' şeklinde açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği \'ne (TTB) tepki gösterdiler. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup adına basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, TTB\'nin açıklamasına tepki göstererek şunları söyledi Türkiye\'nin terörle mücadele ettiği bu zaman diliminde TTB\'nin barış ifadeleri kullanarak \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirisel bir biçimde yapmış olduğu açıklamayı en kararlı bir duruşla reddediyoruz. Yapmış olduğu açıklamada sadece hassasiyet göstermiş olsalardı şüphesiz ki terör eylemlerinde şehit olan yurtsever vatandaşlarımız hakkında da aynı hassasiyeti göstermeleri gerekmez miydi TTB yöneticilerinin, PKK\'nın karakol basarak asker şehit etmelerine, canlı bomba katliamlarına ses çıkarmayıp Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin, bu kadar haklı gerekçelerle bu kadar meşru bir harekâtı büyük bir hassasiyetle yürütürken bundan rahatsızlık duymalarını asla kabul etmiyoruz. Terörist gruplar bertaraf edilmeye çalışıldığında hassas olup, vatan evlatları saldırıya uğradıklarında sessiz kalmanın ne anlama geldiğini yüce Türk milleti gayet iyi analiz edebilmektedir. Bu açıklama TTB\'nin yapmış olduğu ilk terör yanlısı açıklamada değildir. Daha evvel Cizre\'de de terör operasyonları devam ederken TTB\'nin Türkiye devletinin bölgeye sağlık hizmeti vermediğine yönelik bir rapor hazırladıkları ve bu raporu Lancet dergisinde yayınlattıklarını da biliyoruz. Ülkemizi yurt dışında karalamaktan çekinmediler. Yalan yanlış ifadelerle bizim ülkemizi küçük düşüren bu Tabipler Birliği\'nin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün söyledik, bugün de söylüyoruz, eğer yapılarını değiştirmezlerse yarında söyleyeceğiz. Sivil toplum kisvesi altına sığınıp bu ülkenin tabipleri adına cümle kurmak kimsenin haddine değildir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE DHA KIRIKKALE YüksekHastanesiSağlıkSen KırıkkaleZeytin Dalı HarekatıTürk Tabipleri BirliğiTTBEllerinde TürkBaşkanı Recep Akdoğan TTBDalı HarekatıYapmışPKKTürk Silahlı KuvvetleriTerörist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24