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(Görüntülü Haber) Sağlık ocağından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sağlık ocağından bilgisayar çalan ve kimliği kameralardan saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı

30 Kasım 2017 22:56

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, sağlık ocağından bilgisayar çalan ve kimliği kameralardan saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı. Akçakale ilçesinde geçen hafta Yeni Mahalle\'de bulunan 2 No\'lu sağlık ocağına geçen hafta giren bir kişi, içeride bulunan 2 bilgisayar ile doktorlara ait bazı malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlığın ardından inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından şüphelinin daha önce de çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi belirlenerek gözaltına alınan A.Ö., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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