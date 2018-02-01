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(Görüntülü Haber) Sağlık çalışanları ve vatandaşlar mahsur kaldı

Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı

01 Şubat 2018 17:23

Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA)ARDAHAN\'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez Küçük Sütlüce Köyüne giden sağlık çalışanları ve vatandaşlar tipi nedeniyle yolda mahsur kaldılar. Merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Tepesuyu Köyü ile Küçük Sütlüce köyleri arasında etkili olan tipi nedeniyle 8 araç kara saplanarak mahsur kaldı. Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu araçlara ulaşmak için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan aile hekimi bir bayan doktor ve bir hemşire Küçük Sütlüce köyüne aşı için gittiklerini ancak tipi nedeniyle yaklaşık bir saat mahsur kaldıklarını söylediler. Sağlık çalışanları yolun açılması ile birlikte çalışmalarını sürdürdü. İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı.

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