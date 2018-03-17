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(Görüntülü Haber) Sağlık Bakanı Demircan Samsun'da

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Dr

17 Mart 2018 19:32

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Dr. Ahmet Demircan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katılmak üzere Samsun\'a geldi. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, kent için planlanan ve devam eden yatırımların değerlendirileceği toplantıya katıldı. Devlet Su İşleri 7\'nci Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirilen programda, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bulundu. Toplantının açılış bölümünde konuşan Bakan Demircan, \"Samsun 2018 yılı içerisindeki yatırımlarını hep birlikte gözden geçireceğiz. Hedeflerimizi gözden geçireceğiz\" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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