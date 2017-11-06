(Görüntülü Haber) Sağlık Bakanı Demircan lösemili çocukları ziyaret etti

ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Dr. Ahmet Demircan Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hamatoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, Lösemi Haftası nedeniyle Türkiye’deki kemik iliği nakli yapan en büyük hastanedeki hastaları ziyaret ettiğini belirterek, Türkiye’nin lösemi tedavisi konusunda son yıllarda çok büyük mesafeler kat ettiğini söyledi.



Kemik iliği nakli konusunda Türkiye’nin arzulanan seviyenin de ötesine geçecek derecede gelişimini sürdürdüğünü belirten Demircan, 2015 yılında TÜRKÖK kemik iliği bilgi sistemi oluşturulduğunu,donörler ile hastaları buluşturacak bir çalışma başlatıldığını anlattı. TÜRKÖK olarak 2020 hedefi olan 250 bin donör sayısına şimdiden ulaşıldığını belirten Demircan, bu hedefin500 bin olarak revize edildiğini söyledi.



Bakan Demircan, \"Buradan halkımıza ve basınımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda basınımız büyük katkı sağladı. Bugün de aynı istikamette bu çalışmayı yapıyoruz\" dedi.



\"KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONUSUNDA HALKIMIZ BU MÜCADELEYE SAHİP ÇIKMIŞTIR\"



Kemik iliği nakli konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Demircan şunları söyledi: “Beş yılda 250 bin donöre ulaşmak hedeflenmişti. Donör sayısı arttıkça kemik iliği nakli bekleyen hastalara uygun ilik bulma olasılığımız da artmakta. TÜRKÖK kurulmadan önce ülkemizde yapılan akraba dışı kemik iliği nakillerinden ancak yüzde ikisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan lokal bankadan sağlanmaktaydı. Geri kalanları yurt dışından talep ediyorduk. Ama şimdi öyle değil. İlk açıldığı 2015 yılında ülkemizde yapılan akraba dışı 391 naklin 28’i, yani yüzde 7’si TÜRKÖK donörlerinden bulunmuş ve nakilleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında ise donör sayısının artmasıyla ülkemizde yapılan akraba dışı kemik iliği sayısı 509’a ulaşmış, bu hastaların 185’ine, yani yüzde 37’sine TÜRKÖK donörlerinden kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir. 2017’nin ilk on ayında ise 469 kemik iliği nakli yapılmış olup bunlardan da 238’ine, yani yüzde 50’sine TÜRKÖK donörlerinden kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir. Bu da şunu göstermektedir: Kemik iliği nakli konusunda halkımız bu mücadeleye sahip çıkmıştır ve giderek bu desteğini artırarak sürdürmektedir.ö



TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE ÇOK BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP



Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin birçok alanında olduğu gibi bu alanda da parmakla gösterilir noktaya geldiğini vurgulayan Bakan Demircan, özellikle canlıdan organ nakillerinde başarılı bir noktaya ulaştığını ifade etti. Bu haftanın aynı zamanda organ nakli haftası olduğunu hatırlatan Demircan, “Organ naklindede halkımızın bilinç düzeyinin gelişmesi noktasında medyamıza büyük göreve düşmekte. Biz halkımızın organ nakli konusunda daha duyarlı davranarak organlarını bağışlamasını bekliyoruz. Türkiye olarak dünyada organ nakli konusunda sayılı merkezlerden biriyiz. Özellikle karaciğer ve böbrek naklinde canlıdan nakil konusunda Türkiye büyük bir mesafe katetmiştir. Bu da Türkiye’nin sağlık Turizminde çok büyük bir potansiyel taşıdığını göstermektedir.\" diye konuştu.



