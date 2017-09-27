(Görüntülü Haber) Sağanak yağmur Edirne'de etkili oldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Edirne\'de hava sıcaklığının 14 dereceye düşmesi ile birlikte kuzeyden gelen sağanak yağış etkili oldu. Her geçen saat şiddetini artırarak süren yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Polis ekipleri de yağış nedeniyle su birikintilerinin olabileceği bölgelerde önlem aldı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yağmurun gece yarısına kadar aralıkla yağmaya devam edeceğini belirterek, kentte son 24 saatte metrekareye 2.6 kilo yağış düştüğünü söyledi.