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(Görüntülü Haber) Safran Çayı yine kirlendi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Atatürk Kent Parkı'nın içinden geçen ve kimyasal atıkların karışmasıyla gündeme gelen Safran Çayı'nda aynı manzara ortaya çıktı

13 Ocak 2018 23:14

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi\'nin kente kazandırdığı Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen ve kimyasal atıkların karışmasıyla gündeme gelen Safran Çayı\'nda aynı manzara ortaya çıktı. Yağışlı havayı fırsat bilen işletmeler, kimyasal atıkları yine çaya bıraktı.

Manisa merkez Yunusemre ilçesi sınırlarında bulunan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 170 dönüm alan üzerindeki Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen Safran Çayı, üçüncü kez kimyasal atık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Canlı yaşamını da tehdit eden sanayi atıkları nedeniyle derenin üstü köpükle kaplandı. Manisa Küçük Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasal atıkların, özellikle hafta sonları ya da yağışlı havalarda dereye karıştığını belirten Atatürk Kent Parkı yetkilileri, doğa katillerinin fırsat kolladığına dikkat çekti.

Safran Çayı\'na karıştırılan kimyasal atıkların geldiği bölge ile ilgili, geçen günlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri incelemek üzere sudan numune almıştı.

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