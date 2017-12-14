(Görüntülü Haber) Safra kesesinden çıkan 34 taşla kolye yapacak

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Havva Akdağ, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede Akdağ\'ın safra kesesinde taş olduğu, ağrıların da bundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Ameliyata alınan Akdağ\'ın safra kesesinden en büyüğü 20 milimetre olan 34 taş çıkarıldı. Sarayköy ilçesinde evli ve iki çocuk annesi Havva Akdağ, yaşadığı ağrılar nedeniyle geçen pazartesi günü yakınları tarafından Denizli Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yapılan muayenede Akdağ\'ın safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Adıbelli tarafından ameliyata alınan Akdağ\'ın safra kesesinden, büyüklüğü 20 milimetreye kadar olan tam 34 taş çıkarıldı. Ameliyatta çıkarılan taşlar, büyüklüğü nedeniyle doktorları ve hemşireleri şaşkına çevirdi. Taşların çıkarılmasının ardından sağlığına kavuşan Akdağ, hastaneden taburcu olmayı beklemeye başladı. Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Adıbelli, taşların özellikle kolay kırılamayanlardan olduğunu belirterek, \"Hastamız uzun süredir ağrı çekmiş, son üç gündür şiddetli karın ağrısı yaşamış. Safra kesesinde taşlar olduğunu fark edince ameliyata aldık. Ameliyatta 34 adet birbirine çok benzeyen büyüklüğü 20 milimetreyi bulan taşlar çıkardık. Taşlar çok enteresan, sanki değerli mücevherat işlenmiş gibi duruyor. Bu açıdan bizim de ilgimizi çekti ve çok şaşırdık. Daha önce de bu tür ameliyatlardan taş çıkardık ancak bu kadar büyüklüğünde ve çoklukta yoktu\" dedi. \"SAFRA KESEM TAŞ OCAĞINA DÖNMÜŞ\" Yapılan ameliyatın ardından ağrılarından kurtulan ve sağlığına kavuşan Akdağ, safra kesesinin taş ocağına dönüştüğünü belirterek, \"Sürekli ağrılarımdan dolayı duramıyordum. Sonunda dayanamadım ameliyat olmaya karar verdim. Taşlar çıkarılıp, bana gösterildiğinde çok şaşırdım. 34 tane taş çıkarmışlar, bu taşları ya evin temeline atarım ya da kolye yaparım, o şekilde hatıra kalır\" dedi.