(Görüntülü Haber) Safitürk davasının 4'üncü duruşması başladı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün katledilmesine ilişkin 11\'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın 4\'üncü duruşması Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından Derik İlçe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün 10 Kasım 2016 tarihinde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilişkin açılan davanın 4\'üncü duruşması başladı. Duruşmaya Mardin\'den Vali Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Derik\'teki sivil toplum kuruluşu temsilcilileri ve muhtarlar, il dışından ise şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ve kız kardeşi ile birlikte AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da destek için duruşmayı takip etti. Duruşma öncesinde toplanan Derik\'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları, adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. STK temsilcileri adına konuşan Derik Mahalle Muhtarları Başkanı Kale Mahalle Muhtarı Ramazan Dursun, \"Biz Derik halkının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları olarak 10 Kasım 2016 Tarihinde makamında alçakça bir terör saldırısı sonucu şehit edilen Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk\'ü minnetle şükranla anıyoruz, Ruhu şad , mekanı cennet olsun. Devlet millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergileyen, Yetimlere baba yaşlıya evlat, düşküne devletin şefkatli kollarını açan çocuklarımıza aş -iş vermek için devletin bütün imkanlarını seferber eden aziz şehidimiz Muhammed Fatih Safitürk şahsında devlet-millet bağlarını koparmaya çalışan hainler ve uzantıları şunu iyi bilsinler ki hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Akıttıkları kanda er-geç boğulacaklardır. Dileğimiz odur ki : Biz Derik halkının temsilcileri olarak aziz şehidimize karşı bu han ve alçakça Yapılan terör Olayını gerçekleştiren canilere bir an Önce Değerli ailesi olmak üzere, Derik halkı ve kamuoyu vicdanını rahatlaması sağlanacaktır\" dedi Duruşmaya katılmak üzere gelen şehidin babası Asım Safitürk ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, adliye önünde bekleyen kalabalığı tek tek selamladı. Daha sonra bir açıklama yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, \"Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk\'ün 4. duruşmasına katılmak üzere buraya geldik. Kahraman Kaymakamımızın şehit edilmesiyle ilgili devam eden yargılamada bu davaya katılanlara ve ailesine destek vermek üzere buradayız. Bu dava esasında şehidimizin bize bir emanetidir. Bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Hunharca katledildi, çok profesyonelce bir kurgu ve tezgah kurulmuştur. İnşallah yargılama sonucunda bu kirli tezgah tamamıyla orya çıkacaktır\" diye konuştu. Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşma, tutuklu 11 sanığın SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadeleri alınarak devam ediyor. Tutuksuz 4 sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu. İddianamede, Kaymakam Safitürk\'e düzenlenen saldırıyla ilgili 15 şüpheli hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede yer alan \"önemli tespitler\" kısmında da; \"Olay yerinde yapılan incelemelerde, Safitürk\'ün makamının karşısında bulunan tuvalet giderinde 10 santimetre altta ışığı yanar vaziyette dışarıdan çok düğmeli olduğu görülen kumanda (verici) olduğu değerlendirilen antenli cihaz bulunmuştur. Güvenlik kameraları görüntülerinde yapılan incelemede binanın arka kısmını çeken kameranın güncel saatten 4 dakika kadar geri olduğu tespit edilmiştir. Makam odasının bulunduğu katın tuvaletinden patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra bir çift eldivenin atıldığı görülmüştür. Suikast eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin saldırının hemen sonrasında tuvaletin camından attıkları eldivenler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilmiştir\" ifadelerine yer veriliyor Saldırıda asıl üst kontrol görevini zabıta görevlisi Vedat Erol\'un yaptığının ifade edildiği iddianamede, saldırıya ilişkin şüphelilerin birbirlerini psikolojik olarak motive ettiklerine değinildi.