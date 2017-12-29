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(Görüntülü Haber) Sadık köpek acil servisin önünde saatlerce sahibini bekledi

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir köpek, rahatsızlık geçiren oğlunu acil servise getiren sahibini 2 saat boyunca kapıda bekledi

29 Aralık 2017 15:20

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir köpek, rahatsızlık geçiren oğlunu acil servise getiren sahibini 2 saat boyunca kapıda bekledi. İki yaşındaki \'Keş\' isimli Sibirya Kurdunun sahibi Sadullah Kaldırım, oğlu Ali Kaldırım\'ı rahatsızlandığı için İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Bisikletiyle oğlunu Acil Servise götüren Kaldırım\'a, köpeği Keş de eşlik etti. Kaldırım, acil servise hayvanlar alınmadığı için köpeği Keş\'e dışarıda beklemesini söyledi. ACİL ÖNÜNDE SAHİBİNİ BEKLEDİ Acil Servisin kapısı her açılıp-kapandığında sahibi gelir umuduyla pür dikkat kesilen Keş, hem hastane çalışanları hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sahibine bu kadar sadık olması nedeniyle vatandaşlar, köpeğin bu davranışını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Acil serviste oğlunu tedavi ettirdikten sonra geri gelen sahibini gören Keş\'in 2 saatlik bekleyişi ise büyük bir mutlulukla son buldu.

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