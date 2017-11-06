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(Görüntülü Haber) Sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik güvenlik kamerasında

Haber: Ersan SAN-Özgür EREN / İstanbul DHA Fatih'te bir markete giren hırsız sadaka kutusunu çaldı

06 Kasım 2017 14:05

Haber: Ersan SAN-Özgür EREN / İstanbul DHA Fatih\'te bir markete giren hırsız sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde Fatih\'te bir markette yaşandı. Hırsızlık şüphelisi marketin dışındaki dolaptan içecek alıp içeri girdi. İş yeri sahibinin dalgınlığından yararlanan hırsız hem içeceğin parasını ödemedi hem de tezgahta bulunan sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını gören market sahibi Şerafettin Akpınar durumu polise bildirdi. Polis, yardım paralarının bulunduğu kutuyu çalan şüpheliyi arıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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