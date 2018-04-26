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(Görüntülü Haber) Sabaha karşı yolda bulunan minik Asım, annesine teslim edildi (2)

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Annesinin gece çalıştığı için ev sahibine bıraktığı 1,5 yaşındaki Asım Erdoğan'ın, uyanıp, tek başına sokakta gezmesi güvenlik kamerasına yansıdı

26 Nisan 2018 16:29

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Annesinin gece çalıştığı için ev sahibine bıraktığı 1,5 yaşındaki Asım Erdoğan\'ın, uyanıp, tek başına sokakta gezmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan çocuk, açık kapı açıp, gece karanlığında merdivenden inip binadan çıkıyor. Sokakta yürürken de görüntülenen çocuğu teslim alan annesi Betül Pınar Erdoğan\'ın minik Asım\'ı bıraktığı ev sahibinin aynı zamanda arkadaşı olduğu, kimseden şikayetçi olmadığı bildirildi.

Öte yandan çocuğu bulan otel görevlisi, \"Bebek firarda filmi gerçek oldu\" dedi.


 

Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
 

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