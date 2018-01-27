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(Görüntülü Haber) Sabaha karşı çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bir aparmanın giriş katındaki iki odalı dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı

27 Ocak 2018 12:35

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da bir aparmanın giriş katındaki iki odalı dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81187 Sokak\'taki 12 katlı bir apartmanın giriş katında çıktı. İki odalı evde yalnız yaşan Ferize Nergis (48), iddiaya göre yatmadan önce ısınmak için klimayı çalıştırdı. Klimadan üzerine sıçrayan alevlere uyanıp, korkuyla evden dışarı çıkarak komşularından yardım isteyen Nergis, bir taraftan da itfaiyeyi aradı. Nergis\'in yardım çığlığına uyanan komşuları, dışarı çıktıklarında evin alev alev yandığını gördü. Yangının tüm evi sarması nedeniyle müdahalede bulunamayan komşuları, itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü. Apartman sakinleri ile evde kiracı olarak oturan Nergis, itfaiye erlerinin çalışmasını korku ve kaygıyla izledi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangının ardından iki odalı ev, oturulamaz hale geldi.

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