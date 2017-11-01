(Görüntülü Haber) Rusya'nın domates alımı Kumlucalı üreticiyi umutlandırdı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesindeki domates üreticileri, Rusya\'nın domates alımına başlayacağını açıklamasıyla umutlandı. Kumluca bölgesinde eylül ayının ilk haftasında dikimi yapılan fidelerden ilk domates hasadı yapılmaya başlandı. İlçede yaklaşık 42 bin dönüm alanda sebze üretimi yapılırken, bunun yaklaşık 15 bin dönümünde domates üretiliyor. Domates üreticileri ise Rusya\'nın 1 Kasım\'dan itibaren yıl sonuna kadar 50 bin ton domates sevkiyatına izin vermesi dolayısıyla sezondan umutlu. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, \"Geçen yıllarda Rusya\'nın kapıları kapatmasından dolayı domates üreticisi sıkıntı yaşadı. 1 Kasım\'dan itibaren Rusya\'nın domates alacak olmasından dolayı çiftçinin durumunun daha iyi olacağına inanıyorum\" dedi. Üreticiler, Rusya krizinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktarırken, bu yıl Rusya\'nın domates alacağını açıklamasının yüzlerini güldüreceğini kaydetti. Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Selahattin Okur da \"Rusya\'nın kapıları kapatması nedeniyle çiftçiler sıkıntı yaşamıştı. Rusya\'nın kapıları tekrar açması bizim açımızdan mutluluk verici, sevindirici. Meyve sebze sektörü arz talep işidir. Arz talep ne kadar iyi olursa işlerimiz de o kadar iyi olur\" dedi.