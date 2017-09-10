(Görüntülü Haber) Rusya ve Ukrayna barışı için 2365 metrelik zirveye yürüdüler

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde Rusya ve Ukrayna için dostluk ve barış mesajı vermek amacıyla Türk, Rus, Ukraynalı, Azeri ve Kırgız katılımcılardan oluşan 45 kişi yürüyüş düzenledi. 11 kilometrelik yürüyüş 7 saat sonra 2365 metrelik Tahtalı Dağı\'nın zirvesinde sona erdi. Etkinliğe katılanlar zirvede Rusya ve Ukrayna bayraklarını imzaladı.



Kemer\'de Rusya ve Ukrayna için dostluk ve barış yürüyüşü düzenlendi. Beycik Mahallesi\'nde saat 07.30\'da başlayan yürüyüşe Türkiye\'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan\'daki bazı tur firmalarında çalışan tur rehberleri, otel temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle turistler katıldı.



45 katılımcı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime dikkati çekmek ve herkesin dostluk ve barış içerisinde yaşadığını göstermek amacıyla, 11 kilometreden oluşan parkurda 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine yürüdü. Yaklaşık 7 saatte bitirilen yürüyüşe katılanlar kahvaltılarını da yanlarında getirdikleri malzemelerle yolda yaptı.



Tur firmasında rehber olarak çalışan Bünyamin Seçkin, önceki yıllarda yürüyüşleri sadece spor amaçlı yaptıklarını, bu yıl ise yürüyüşe amaç yüklemek istediklerini söyledi. Bu yılki yürüyüşü Ukrayna- Rusya Dostluk Yürüyüşü adı altında yaptıklarını belirten Seçkin, bunu da dünyaya duyurabilmeyi istediklerini ve bu yürüyüşün bazı şeylerin başlangıcı olacağı inancında olduklarını kaydetti.



\'POLİTİKACILARA SESİMİZİ DUYURMAYI AMAÇLIYORUZ\'



Bir turizm acentesinde bölge müdürlüğü yapan Sunay Serter, her yıl Antalya\'ya Ukrayna ve Rusya\'dan çok sayıda misafirin geldiğini belirterek şöyle dedi:



\"İki ülke arasında yaşanan bazı sorunlar var. Ukraynalı ve Rus misafirler aynı otellerde kalıyor. Yan yana yemek yiyor. Aralarında ister istemez soğukluk var. Biz bunu artık sonlandıralım istedik. İnsanlar tatil yaparken bile kendilerine düşman olarak bakmasınlar istedik. Zaten biz halklar arasında bir sıkıntı görmüyoruz ama politikacılara sesimizi duyurmayı amaçlıyoruz.\"



BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK



Rehber 20 yaşındaki Ukraynalı Olga Borodovka, Rusya ve Ukrayna arasında zorlu bir süreç olduğunu, kendilerinin de zorlu bir yürüyüş yaptıklarını söyledi. Borodovka, zirveye çıktıkları için yaşanan zorlukları aştıklarına inandıklarını belirterek, \"Biz bu zorluğu aşabiliyor isek iki ülke politikacıları da aşacaktır. Biz Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Yurtta sulh, cihanda sulh\' sözünden güç alarak bu yürüyüşü tamamladık\" dedi.



Tahtalı Dağı\'na daha önce sadece teleferikle çıktığını kaydeden rehber Rus Kristina Maloivan, bu defa bir amaç doğrultusunda yürüyerek çıktığını ve çok eğlendiğini vurguladı.



Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina da çok önemli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, herkes arasında barıştan yana olduklarını göstermek istediklerini anlattı. Sorokina, politikacıların yaptıklarını bir kenara koyup halkların barış içerisinde yaşadıklarını kanıtlamak için böyle bir yürüyüş yaptıklarını sözlerine ekledi.



Grup daha sonra iki ülkenin bayraklarını imzaladıktan sonra Tahtalı Dağı\'na bırakarak, Türkçe ve Rusça \'dostluk ve barış\' diye bağırdı.

