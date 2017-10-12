(Görüntülü Haber) Rus savaş gemisi 'Yamal', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi \'Yamal\', Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.



Marmara Denizi\'nden bugün saat 08.15\'te Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan 112 metre boyundaki Rus savaş gemisi \'Yamal\', boğazın manevra yapılması en güç noktasını döndükten sonra saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen \'Yamal\', Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.