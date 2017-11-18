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(Görüntülü Haber) RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA Rus savaş gemisi güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

18 Kasım 2017 13:25

Haber-Kamera: Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA Rus savaş gemisi güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı\'ndan geçerek Karadeniz\'e açıldı. Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı \'Minsk\' adlı savaş gemisi saat 09.00 sıralarında Marmara Denizi\'nden İstanbul Boğazı\'na giriş yaptı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 45 dakikada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün altında geçiş yapan gemi daha sonra Karadeniz\'e açıldı. Görüntü Dökümü ----------------------- -Savaş gemisinden genel detaylar -Gemiden yakın detaylar -Geminin ön ve arka kısmında nöbet tutan askerlerden detay görüntü -Sahil Güvenlik botundan detay görüntü -Geminin FSM Köprüsünün altından geçmesi -Genel ve yakın detaylar

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