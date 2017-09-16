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(Görüntülü Haber) Rus Savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi 'Yamal', Ege Denizi'ne doğru yol aldı

16 Eylül 2017 14:33

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi \'Yamal\', Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 09.00\'da giren 112 metre uzunluğundaki, 156 borda numaralı Rus savaş gemisi \'Yamal\', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara burnunu döndükten sonra, saat 10.30\'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Güvertesinde cankurtaran yelekli personelin olduğu savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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