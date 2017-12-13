(Görüntülü Haber) Rus Savaş Gemisi Akdeniz'e iniyor

Burak GEZEN ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi Minsk, Akdeniz\'de inmek üzere yol aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in, Suriye\'deki askerini çekme kararının ardından gözler, birkaç yıldır savaş gemileriyle bu ülkeye askeri malzeme taşıyan Rusya\'nın, Türk boğazlarındaki gemi trafiğine çevrildi. Suriye\'deki askeri deniz üssüne çok defa gidip gelen Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na ait 127 borda numaralı \'Minsk\' adlı savaş gemisi, bugün bir kez daha Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptıktan sonra saat 10.30\'da Çanakkale önlerine ulaşan Rus savaş gemisi Minsk\'e, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait bir bot eşlik etti. Rus savaş gemisi Minsk\'in, Ege Denizi\'ne açıldıktan sonra Suriye\'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz\'e ineceği ileri sürüldü.