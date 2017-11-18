(Görüntülü Haber) Rus milyarderin yelkenli yatı Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- RUS milyarder Andrey Igorevich Melnichenko\'nun dünyanın en pahalısı olma özelliğine sahip \'Sailing Yacht A\' isimli yelkenli yatı, Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'ne geldi.



Dünyanın 14\'üncü zengini Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko\'nun siparişi üzerine 2015 yılında denize indirilen 290 milyon sterlin değerindeki dünyanın en büyük ve en pahalı yelkenli yatı \'Sailing Yacht A\', Marmaris\'e geldi. Bugün saat 16.00 sıralarında körfeze giriş yapan yelkenli, görenlerin ilgisini çekti. Yat Limanı\'nda yürüyüş yapan ve kafeteryalarda oturanlar cep telefonlarıyla çekim yaptı.



Lüks yat için Aliağa\'dan getirilen 23 tanker ile 750 bin litrelik yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.



YATIN ÖZELLİKLERİ



142.6 metre boyunda ve 91.4 metre genişliğindeki yatta 1.8 ton ağırlığında kurşun geçirmez bombeli camların kullanıldığı dev bir sualtı izleme odası yer alıyor. 100 metre uzunluğundaki yelkenli direkleri yer alıyor. Ana yelken açıldığında bin 767 metrekare alanı kaplıyor. Pitch kontrollü pervanelere ve hibrid-dizel-elektrikli makineleri ile 21 deniz mili seyir hızına sahip. Tam yol aldığında 30 deniz miline kadar ulaşabiliyor. 50 personelin bulunduğu yelkenli lüks yat, 20 yolcuya hizmet sunuyor. Üç yüzme havuzu ve özel odalarındaki banyo aparatlarının altın kaplama olduğu belirtilen yatta, askeri gemilerde bulunan özel güvenlik önlemleri bulunuyor. Her süitte uydu bağlantıları, ısıtmalı-soğutmalı eşyalar, vücut ısısına göre klima kontrolü yapabilen spor salonu, sağlık kontrolü yapan cihazlar bulunuyor.



ANDREY IGOREVICH MELNİCHENKO KİMDİR?



Sovyetler Birliği\'nin dağılması ardından Rusya\'nın en zengin milyarderlerinden biri olan Andrey Igorevich Melnichenko, 1993 yılında ülkesinin büyük özel bankalarından biri olan MDM\'yi satın aldı. İlerleyen yıllarda bankanın tek hissedarı konumuna yükseldi. Sibirya Kömür ve Enerji Şirketi (SUEK) ve Kimyasal Şirketi \'Euochem\'i satın alarak geliştirdi. Satın aldığı işletmeleri 20 yılda kâra geçirerek 11.5 milyar dolar servet ile dünyanın 14\'üncü zengini oldu.