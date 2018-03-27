(Görüntülü Haber) Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı askeri gemi, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.



Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 08.30 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması\'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı \'Orks\' adlı gemi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.



